Первый король Саудовской Аравии обвиняется в получении взяток от Британии

Первого короля Саудовской Аравии обвинили в получении взяток от Великобритании после того, как Национальная библиотека Катара опубликовала ряд конфиденциальных документов, указывающих на платежи, полученные королём Абдул-Азизом.

Среди документов, опубликованных во вторник, имеется переписка между королем Абдул-Азизом и британскими чиновниками на Ближнем Востоке, включая верховного комиссара Египта и Ирака.

Главный редактор газеты Al-Arab Абдуллах Бин Хамад Аль Азбах, который опубликовал указанные документы, заявил, что король брал взятки с Великобритании.

Фонд исследований и архивов короля Абдул-Азиза опроверг утверждение журналиста, заявив, что полученные средства были частью политики Британии — убедить короля не аннексировать земли современного Катара.

Фонд добавил, что эти земли на самом деле принадлежат Саудовскому государству.

Как сообщается, Национальной библиотеке Катара документы были переданы Британской библиотекой.

Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и Объединенные Арабские Эмираты заявили о разрыве дипломатических отношений и транспортных связей с Катаром 5 июня прошлого года, обвиняя страну в поддержке терроризма.

Доха категорически опровергла все обвинения.