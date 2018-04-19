С новой поправкой в законе о СМИ в Беларуси можно будет блокировать сайты без решения суда

Нижняя палата белорусского парламента приняла в первом чтении изменения в закон о СМИ, благодаря которому сайты могут быть заблокированы без решения суда, а комментаторам форумов нужно будет подтверждать личность через СМС.



Поправками, в частности, вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы в интернет-ресурсах, в том числе комментаторов, и на форумах. Также допускается возможность блокировки соцсетей.

Министерство информации Беларуси предлагает через sms-сообщения идентифицировать комментаторов на интернет-ресурсах, сообщил в четверг глава ведомства Александр Карлюкевич.

Ранее Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что в стране готовятся поправки в закон о СМИ, которые, на ее взгляд, направлены на усиление контроля за интернет-сферой. По информации ассоциации, подготовленный законопроект допускает добровольную регистрацию интернет-ресурсов в качестве СМИ, «они и их сотрудники получат (в несколько урезанном виде) права традиционных СМИ, а остальные сайты тоже смогут работать, но без статуса СМИ».



«Идентификация пользователей будет реализована владельцем интернет-ресурса. Возможно, введением телефонной sms-идентификации. Такая практика тоже есть. Отправляется сообщение со специальным кодом на мобильный телефон пользователя», — пояснил Карлюкевич, представляя законопроект в парламенте.



Министр также уточнил, что идентификация может осуществляться «и по другим определенным каналам коммуникации». «Будет еще документ, который проговорит (уточнит — ред.) этот вопрос», — добавил глава Мининформа республики.

Карлюкевич также заявил, что министерство следит за ситуацией с блокировкой мессенджера Telegram в России.



«Будем делать выводы из этих процессов. Я думаю, что они носят еще высокий социальный градус», — заявил Карлюкевич журналистам, отвечая на вопрос о том, следит ли он за ситуацией, которая складывается вокруг мессенджера в РФ.



Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда.