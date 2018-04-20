Демпартия США подала иск в отношении РФ, выборного штаба Трампа и WikiLeaks

Демократическая партия США подала в суд на правительство РФ, ГРУ, отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба президента США Дональда Трампа, свидетельствует иск, поступивший в распоряжение РИА Новости.



Согласно тексту документа, иск демократической партии против РФ и выборного штаба Трампа связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов.



Он подан против РФ, ГРУ и его руководства, Араса и Эмина Агаларовых, компании Wikileaks и ее главы Джулиана Ассанжа, а также предвыборной кампании Дональда Трампа, его сына Дональда Трампа-младшего, зятя Трампа Джареда Кушнера, Пола Манафорта, Роджера Стоуна, Джорджа Пападопулоса, Ричарда Гейтса и Джона Доуса.



В иске демократической партии утверждается, что «в 2016 году связанные с Кремлем лица уведомили выборный штаб Трампа о намерениях вмешаться в демократию» США.



«В ходе многочисленных встреч, электронной переписки и другими способами связи эти российские агенты дали ясно понять, что их правительство поддерживает Трампа и готово использовать похищенные письма и другую информацию, чтобы нанести ущерб его противнику из демократической партии», — говорится в документе.

Демократы сообщают, что на протяжении лета и осени 2016 года, на пике президентской кампании, помощники Трампа «продолжили в тайне общаться с русскими агентами и WikiLeaks». В иске описывается, как члены команды Трампа якобы общались с агентам ГРУ, в том числе с одним из тех, кто ответственен за кибератаку на сайт Демократической партии.



Демократическая партия утверждает, что в ходе этих связей «команда Трампа, его ближайшие советники и русские агенты достигли соглашения продвигать кандидатуру Дональда Трампа с помощью незаконных средств». По их словам, Ассанж также разделял цель ответчиков нанести ущерб Демократической партии перед выборами.



Дональд Трамп-младший также «в тайне связывался с WikiLeaks», следует из текста иска. Ему, в частности, «предложили пароль от антитрамповского веб-сайта». WikiLeaks также просила Трампа-младшего разместить в Twitter ссылку WikiLeaks про украденные электронные письма демократической партии, и американский президент, будучи еще кандидатом на этот пост, это сделал, говорится в документе.



Истцы требуют миллионы долларов в качестве компенсации ущерба, понесенного партией в результате хакерских атак. В иске отмечается, что кибератака лишила Демпартию возможности «общаться с избирателями, собирать пожертвования и эффективно функционировать», поскольку ее представители якобы сталкивались с личными преследованиями и угрозами.



Ранее США обвинили РФ во «вмешательстве» в президентские выборы, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».