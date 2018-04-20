Израильские войска убили 2 палестинцев во время протестов в секторе Газа

В результате обстрела израильскими солдатами участников мирных акций на границе сектора Газа погибло два палестинца. Об этом сообщил представитель Минздрава Газы Ашраф аль-Кедра.

По его словам, 25-летний палестинец Ахмед Небиль Эбу Акл скончался в результате обстрела израильскими солдатами участников мирных акций на границе сектора Газа в районе Джибалия.

Позже ещё один палестинец погиб в результате столкновений с израильской армией в северной части сектора Газа.

Аль-Кедра добавил, что 40 человек получили ранения различной степени тяжести.

Таким образом, число палестинцев, погибших с 30 марта по сегодняшний день, достигло 37, около 3.500 человек получили ранения.

С 30 марта палестинцы проводят мирные акции на границе Израиля и сектора Газа, приуроченные к 42-й годовщине «Дня земли».

Организаторы рассчитывают привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе миллионов палестинцев, в разные годы изгнанных с территории современного Израиля, и их потомков, живущих на чужбине.

В ходе разгона акций палестинцев израильские военные применяют боевые пули, за что подверглись жёсткой критике со стороны правозащитных организаций.