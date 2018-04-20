Порошенко предлагает Раде лишать гражданства Украины получивших гражданство РФ в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной раде ужесточить правила получения гражданства, а также разрешить лишать украинского гражданства тех, кто получил гражданство РФ в Крыму, говорится в тесте зарегистрированного законопроекта, опубликованного на сайта парламента.



«Основаниями для потери гражданства Украины является… приобретение гражданства Российской Федерации в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополя», — говорится в тексте законопроекта.

В законопроекте утверждается, что гражданами Украины являются «все граждане бывшего СССР, которые на момент провозглашения независимости Украины (24 августа 1991 года) постоянно проживали на территории Украины и принадлежность которых к гражданству Украины установлена до 1 мая 2018 года».



Закон о гражданстве предлагается дополнить новой статьей, в которой ужесточаются основания для получения гражданства по территориальному принципу: в частности, человек не имеет право получить украинское гражданство по территориальному признаку в случае «совершения им преступления против человечества или осуществления геноцида».



Также человек не имеет право на украинское гражданство в случае «осуждения на Украине за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (до погашения или снятия судимости) с учетом уровня угрозы для национальной безопасности государства», а также если совершил на территории другого государства деяние, которое признано законодательством Украины тяжким или особо тяжким преступлением.



Согласно законопроекту, человек может лишиться гражданства в случае приобретения его обманным путем в результате предоставления неправдивых сведений или фальшивых документов, в частности, если он не прекратил иностранное гражданство в течение двух лет с момента вступления в гражданство Украины.



Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года незаконного референдума. Украина и мировое сообщество не признали аннексию полуострова и ввели ряд экономических и политических санкций в отношении РФ. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».