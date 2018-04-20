Протесты в Армении разрастаются, власти призывают к диалогу

Восьмой день в Армении проходят массовые акции против избрания премьер-министром бывшего президента страны Сержа Саргсяна, в пятницу водители обычных транспортных средств и фур перекрыли дороги в Ереване, полиция занималась их разблокированием, иногда с помощью эвакуаторов.



Накануне руководитель акции, оппозиционный депутат армянского парламента Никол Пашинян предупредил, что в пятницу его сторонники начнут самые настоящие «дорожные войны». Весь день полиция разблокировала дороги как от прохожих, так и от создающих заторы машин.



Акции протеста проходили не только в центре Еревана и Гюмри, но почти во всех районах армянской столицы. Полицейским приходилось восстанавливать движение на межгородских трассах, в частности Ереван-Абовян.



При этом власти республики, в том числе президент страны Армен Саркисян, призвали стороны к диалогу.



Протесты начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. В этот же день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.



Реакция властей



Правоохранители не предпринимают слишком резких действий, ограничиваясь расчисткой улиц и задержанием демонстрантов, которых позднее отпускают. Периодически по громкоговорителям стражи порядка предупреждают оппозиционеров о неправомерности их действий. Однако эти предупреждения игнорируются. По последним данным, в пятницу в различные отделения полиции были доставлены 233 человека.



В тот же день впервые за все время акций для блокирования дорог были использованы фуры. Большегрузные машины перекрыли движение на оживленном Киевском мосту в центре Еревана. Водители закрыли двери машин и присоединились к протестующим, несмотря на требование полиции разблокировать движение.



Накануне премьер-министр Саргсян заявил, что у него нет желания применять меры принуждения к участникам акций протеста. По его словам, правоохранительные органы сохраняют сдержанность и ему бы не хотелось, чтобы «соразмерность форм проявления протестов была нарушена настолько, чтобы полиция была вынуждена применить силу».



Ситуации в Армении коснулся также председатель комитета по правам человека Парламентской ассамблеи ОБСЕ Игнасио Санчес Амор. В пресс-релизе он приветствовал «гражданское участие людей, которые пользуются своим правом на свободу выражения мнения посредством мирного протеста». В то же время он напомнил, что право на мирный протест не позволяет демонстрантам силовыми методами проникать в здания. Амор призвал все стороны вернуться к конструктивному диалогу.



Церковь спешит на помощь



В пятницу в Ереван приехал один из ключевых и самых авторитетных иерархов Армянской апостольской церкви, Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый. В интервью телекомпании Cilicia TV он заявил о недопустимости кровопролития в Армении.



«Проводимые в последние дни митинги в Ереване являются выражением протеста, но какими бы ни были причины протеста, непозволительно и непростительно пролитие армянской крови на нашей родной священной земле, недопустимы и непростительны столкновения между нашей молодежью и полицией», — сказал иерарх.



По его словам, необходимо сообща обсуждать и искать пути решения проблем под патронажем президента и усилиями всех представляющих народ сил, в атмосфере взаимной любви и понимания.



В Ереване Арам Первый уже встретился с Саргсяном и приветствовал готовность властей к диалогу. «Настало время для единения», — сказал он.



Накануне вечером президент Армении Армен Саркисян также призвал стороны к диалогу. Он заявил, что в стране существует много социально-экономических проблем, требующих скорейшего решения. По мнению президента, единственный выход из сложившейся ситуации — диалог, терпимость и умение выслушать друг друга.



В ожидании митинга



Вечером пройдет очередной митинг оппозиции. На площадь Республики стекаются сторонники Пашиняна. Ожидается, что на митинге он озвучит планы на субботу.



Депутат не перестает повторять, что власть должна смениться. Каким ему видится будущее устройство Армении в этом случае, оппозиционер не уточняет.



В пятницу он заявил, что начавшаяся операция по блокированию дорог в случае успеха приблизит победу оппозиции. По его мнению, блокада транспортных коммуникаций должна показать, что «Саргсян не владеет ситуацией в стране».