Румыния готовится перенести посольство в Израиле в Иерусалим

Девять палестинцев погибли в стычках с израильскими войсками в Газе

Румыния первой из стран Евросоюза и четвертой в мире готовится перенести посольство страны из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом в четверг вечером председатель Палаты депутатов (нижней палаты парламента) Румынии и лидер правящей в стране Социал-демократической партии Ливиу Драгня заявил телеканалу «Антенна-3».

Он указал, что накануне правительством принят «меморандум о начале процедуры переноса посольства в Иерусалим». По мнению политика, «перенос посольства в Иерусалим может принести Румынии краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные выгоды, поэтому следует использовать эту возможность». Драгня указал на «огромную символическую ценность» этого решения для Израиля.

По информации швейцарской телекомпании Эр-тэ-эс, правительственный меморандум принят в отсутствие министра иностранных дел Теодора Мелешкану, который находится в Тунисе. Официального заявления правительства по данному вопросу также не было.

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в древний город. Переезд дипмиссии США запланирован на середину мая.

4 марта 2018 года о намерении перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим заявил президент Гватемалы Джимми Моралес. По его словам, переезд состоится через два дня после того, как аналогичный шаг сделают США. 13 апреля Национальный конгресс Гондураса также одобрил проект резолюции о переводе дипмиссии страны из Тель-Авива в Иерусалим.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является «единой и неделимой» столицей Израиля, палестинцы же хотят сделать его восточную часть столицей своего государства.