Власти Индии одобрили введение смертной казни за изнасилование девочек младше 12 лет

Правительство Индии в субботу подписало указ о введении смертной казни за групповое изнасилование девочек младше 12 лет, сообщает газета Economic Times.



Данный указ является поправкой к закону о защите детей от сексуального насилия (POCSO). Минимальным наказанием за изнасилование девочек до 12 лет теперь станет 20-летний тюремный срок, либо пожизненное заключение. За групповое изнасилование девочек младше 12 лет вводится пожизненное заключение или смертная казнь.



Поправка также подразумевает увеличение минимальных сроков за изнасилование женщин и девочек-подростков. Так, минимальный срок за изнасилование женщины составит теперь 10 лет вместо семи, за изнасилование девочек до 16 лет — от 20 лет до пожизненного срока вместо 10 лет.

Данный указ был принят после резонансного дела о похищении, изнасиловании и жестоком убийстве 8-летней девочки мусульманки по имени Асифа Бано, которое произошло в штате Джамму и Кашмир в январе.

Как было указано в полицейском протоколе, девочку похитил подросток, который был исключён из школы, и заставил её принимать успокаивающее средство, держа её в плену в сарае, а затем в индуистском храме в течение пяти дней.

Пока девочка оставалась в плену, она подвергалась изнасилованию и пыткам несколько раз со стоны подростка и других мужчин, включая полицейского констебля. Она была избита до смерти камнем, и после её тело обнаружили в лесу.