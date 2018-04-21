В Алабаме казнили самого пожилого в США за последние 42 года заключенного

Власти американского штата Алабама в четверг казнили 83-летнего Уолтера Лероя Муди, признанного виновным в организации взрывов, которые привели к человеческим жертвами. Об этом сообщила электронная версия газеты New York Times.

83-летнего Уолтера Муди казнили в Алабаме после того, как прошения его адвоката об отсрочке казни за преступление, которое он совершил около 30 лет назад, было отклонено.



«Муди потратил практически 30 лет на то, чтобы избежать правосудия. Сегодня подача апелляций мистером Муди, наконец, завершится. Правосудие свершилось», — заявил генеральный прокурор Алабамы Стив Маршал.

Приговор был приведен в исполнение в тюрьме, расположенной в городе Атмор в южной части штата, путем смертельной инъекции. Это была восьмая за текущий год смертная казнь в стране.



По данным неправительственной организации Death Penalty Information Center («Информационный центр по смертной казни»), Муди был самым пожилым заключенным, казненным в США с 1976 года, когда Верховный суд восстановил данную меру наказания на большей части территории страны.

Муди, по данным властей, отправлял по почте посылки с бомбами. В 1989 году при срабатывании одного из устройств был убит окружной судья, при другом взрыве погиб темнокожий юрист. Кроме того, Муди рассылал письма с угрозами. Он до последнего отрицал свою вину.

Его приговорили к пожизненному заключению за убийство федерального судьи Роберта Венса, которому он прислал по почте взрывное устройство в 1989 году. Также федеральный суд обвинил его в причинении смерти с помощью взрывчатки адвокату Роберту Робинсону. Сам Муди отрицал свою вину.

По данным Death Penalty Information Center, в общей сложности смертная казнь разрешена в 31 американском штате. По состоянию на 1 июля 2017 года, приведения ее в исполнение ожидали в США 2817 человек. В период с 1976 года по 9 апреля текущего года в США, по подсчетам организации, были казнены 1472 человека. Основным методом является смертельная инъекция.