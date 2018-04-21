Журналист рассказал, что Трамп соврал ему, чтобы попасть в список Forbes

Дональд Трамп задолго до избрания президентом США обманул журналиста, чтобы попасть в список 400 богатейших людей мира, составленный авторитетным журналом Forbes. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на журналиста Джонатана Гринберга, беседа которого с Трампом была учтена при формирования этого перечня.

По словам Гринберга, история произошла в 1980-х. Разговор велся по телефону, поэтому журналист не мог видеть своего собеседника, который представился Джоном Бэрроном, членом руководства группы компаний Trump Organization, принадлежавшей Трампу. Собеседник во время разговора постарался создать впечатление, будто состояние владельца группы компаний минимум на 100 миллионов долларов больше, чем на самом деле. Гринберг убежден, что под маской Бэррона по телефону говорил сам Трамп, который намеренно изменил тембр голоса, чтобы не вызвать подозрений.

Журналист сохранил аудиозапись разговора в качестве доказательства своей правоты.

Гринберг пишет, что некоторое время назад снова изучил сделанные тогда записи разговоров и обнаружил, что говорил с самим Дональдом Трампом. «Я был поражен, как я не разглядел этого: хотя Трамп понизил голос и добавил немного более жесткий нью-йоркский акцент, это явно был он», — пишет журналист.



Он добавил, что в 80-х отказался верить в казавшиеся ему наиболее невероятными заявления Бэррона и включил Трампа в рейтинг, отметив его состояние в 100 миллионов долларов. Однако позднее выяснилось, что состояние Трампа на тот момент составляло всего 5 миллионов долларов, что составляло «ничтожную сумму по меркам его сверстников».



Как пишет издание, Белый дом отказался комментировать информацию изданию.

Журнал Forbes оценивает нынешнее состояние Трампа в 3,7 миллиарда долларов. Истинная сумма неизвестна, поскольку налоговые декларации Трампа опубликованы не были и поскольку в его приоритетной сфере бизнеса, недвижимости, оценка активов затруднена. Большинство экспертов сомневаются, что состояние президента США достигает 10 миллиардов долларов, о которых заявляет сам Трамп.

71-летний Трамп фигурирует в списке самых богатых американцев по версии Forbesуже более 30 лет.