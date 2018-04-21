Израильский Моссад обвиняется в убийстве палестинского инженера в Малайзии

Палестинский инженер был убит в субботу утром в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Об этом сообщила полиция страны.

Позже личность убитого была установлена, и он оказался палестинским инженером Фади аль Батшем, который проживает в Малайзии на протяжении 10 лет.

Палестинские СМИ заявили, что убитый был родственником одного из высокопоставленных представителей группы «Исламского Джихада» в секторе Газа.

Как сообщается, двое неизвестных выпустили по Фади аль Батшу 10 пуль, одна из которых попала в голову, когда он направлялся в мечеть для утренней молитвы. Мужчина погиб на месте.

Семья Батша, и также представитель группы «Исламского Джихада» Кхалед аль-Баташ, заявили, что данное преступление организовала служба внешней разведки Израиля — Моссад.

Семья также сообщила, что инженер собирался учавствовать в научной конференции по энергетике в Турции.

Кхалед аль-Баташ призвал власти Малайзии «провести всестороннее и быстрое расследование, чтобы предотвратить побег убийц».

«Это израильский Моссад. Моссад стоял за убийством образованных людей и интеллектуалов, потому что Израиль знает, что Палестина будет освобождена учеными», — добавил он.

Полиция Малайзии сообщила, что рассмотрит все варианты причины убийства, включая терроризм.

Позже заместитель премьер-министра Малайзии Ахмад Захид Хамиди заявил, что подозреваемые возможно являются европейцами, имеющими связи с иностранными разведывательными службами, сообщило государственное информационное агентство Bernama.

Он добавил, что погибший также имел связи с иностранной разведкой и активно работал в пропалестинских неправительственных организациях, описывая его как эксперта в области электротехники и ракетного строительства.