Китай приветствует решение КНДР об остановке ядерных испытаний

Китай приветствует решение властей КНДР прекратить ядерные испытания, говорится в опубликованном в субботу заявлении официального представителя МИД Китая Лу Кана.



Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных тестов и прекращает работу ядерного полигона на севере страны.



«Северокорейская сторона приняла решение остановить ядерные и ракетные испытания, сконцентрироваться на экономическом развитии и улучшении условий жизни населения, мы приветствуем это решение», — говорится в заявлении представителя ведомства.



Дипломат от китайской стороны пожелал КНДР успехов в достижении экономического развития и повышения уровня жизни населения.



«Мы поддерживаем особую заинтересованность КНДР согласованно урегулировать проблему путем диалога и консультаций со всеми заинтересованными сторонами, а также улучшить взаимоотношения», — подчеркнул Лу Кан.