Координатор ООН осудил убийство 15-летнего палестинца в секторе Газа

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов осудил убийство 15-летнего палестинца израильскими военными в ходе акций протеста в секторе Газа.

Как написал Младенов в Twitter, необходимо расследовать этот инцидент.

«Убийство несовершеннолетнего в Газе не внесет вклад в мирный процесс, а, наоборот, приведет к росту ярости и агрессии», - написал Младенов.

Спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт сообщил в своем Twitter, что в Израиле проводится расследование в связи с убийством несовершеннолетнего палестинца.

В пятницу стало известно, что 15-летний мальчик и ещё три палестинца были убиты израильскими солдатами во время протестов в секторе Газа.

Как сообщается, Мохаммад Играгим Айюп был убит выстрелом в голову на севере Газы. Министерство здравоохранения подтвердило, что убитые три палестинца были в возрасте примерно 20-лет.

Израиль 30 марта 1976 года оккупировал тысячи акров палестинских земель. С тех пор ежегодно в этот день палестинцы демонстрируют мировому сообществу свою сплоченность и солидарность, организуя акции неповиновения. В 42-ю годовщину этих событий в Газе начались акции под лозунгом «Великое возвращение».



Израильские военные в ходе разгона палестинцев применяют чрезмерную силу, в результате чего с 30 марта погибли 39 палестинцев. Палестинцы планируют продолжить мирные акции под лозунгом «Великое возвращение» до середины мая.