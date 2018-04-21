Стрельба в американских школах затронула за последние 19 лет 208,000 детей

17 человек погибли в результату стрельбы в школе во Флориде

Случаи применения огнестрельного оружия в школах Соединенных Штатов затронули 208 тысяч несовершеннолетних за последние 19 лет. Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии газета Washington Post.

Издание подготовило сводную статистику о стрельбе в средних учебных заведениях США в связи с годовщиной одной из таких трагедий, разыгравшейся 20 апреля 1999 года в школе «Колумбайн» в штате Колорадо и унесшей жизни 13 человек (не считая двух покончивших с собой виновников случившегося).

Согласно подсчетам Washington Post, в общей сложности инциденты со стрельбой произошли за минувшие 19 лет в 212 американских школах. При этом погиб по меньшей мере 131 человек, включая прежде всего учащихся и педагогов, ранения получили еще 272 человека.

Только в течение первых четырех месяцев текущего года такого рода ЧП были зафиксированы в средних учебных заведениях в разных уголках Соединенных Штатов 13 раз. Это самый высокий показатель за все время, прошедшее после бойни в «Колумбайн».

Право на приобретение и ношение огнестрельного оружия гарантировано американцам Второй поправкой к Конституции. Власти США предпринимали в последние годы попытки ужесточить контроль над оборотом оружия в свете неоднократно происходивших в стране инцидентов с его применением, но успехом эти усилия не увенчались.

Согласно данным опросов общественного мнения, огнестрельное оружие имеется дома у 42 процентов граждан Соединенных Штатов, 72 процента американцев имеет навыки его использования.