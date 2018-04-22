Депопуляция – новая угроза для экономик стран восточной Европы

Девять стран восточной Европы находятся под риском потери значительной части своего населения, так как всё больше молодых людей едут в западные страны в поисках хорошей работы, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ООН.

В соответствии с данными, всё большая часть молодого населения бывшего восточного блока Европы мигрирует на Запад для поиска более высокооплачиваемой работы, что чем-то напоминает события индустриальной революции, когда крестьяне ринулись в большие города.

Например, только Латвия потеряла примерно 25 процентов своего населения за последние 27 лет, и ожидается, что страна потеряет еще около 41 процента до 2100 года. В Эстонии и Литве также ожидается потеря около 32 и 34 процентов до 2100 соответственно.

В соответствии с данными ООН, ситуация в Украине и Молдове также усугубляется, и к концу века страны потеряют 36 и 51 процент населения соответственно.

Строгая антимиграционная политика, низкий уровень зарплат и медленное развитие экономики являются основными причинами депопуляции, говорится в докладе Bloomberg. Например, в развитых странах Европейского союза средних доход за год составлял примерно 29, 834 долларов США (24,183 евро) в 2015 году, в то время как в Латвии доход за год составлял всего 8,406 долларов (6,814 евро).

Огромное количество молодых людей покидают восточные страны Европы и отправляются в Нидерланды, Францию, Великобританию и Ирландию, что становится причиной старения населения в покинутых странах.

Еще один вопрос, затронутый в докладе, – это антимиграционная политика в восточноевропейских странах, где правительства пренебрегают предоставлением убежища беженцам.