Премьер Армении Саргсян покинул переговоры с лидером оппозиции

Премьер-министр Армении Серж Саргсян после короткого безрезультатного диалога покинул переговоры с лидером оппозиции Николом Пашиняном, требующим его отставки, передает корреспондент РИА Новости.



В начале встречи Саргсян заявил, что переговоры не должны идти в присутствии журналистов. Пашинян ответил, что обсуждаться будет лишь его отставка.



«Если будете говорить в таком тоне, то мне остается посоветовать вернуться в правовое поле и логических действий, в противном случае вся ответственность ложиться на вас, выбирайте», — сказал Саргсян.



Пашинян заявил, что никто не смеет говорить с ним языком угроз, добавив, что глава государства не представляет ситуацию в стране. По словам лидера оппозиции, власть в стране «перешла к народу».



«Фракция, набравшая 7-8%, не имеет право говорить от имени (народа). И у меня больше нет желания говорить с вами», — сказал Саргсян, предложив журналистам самим делать выводы.

Позже в воскресенье полиция задержала лидера протестов в Ереване, оппозиционного депутата Никола Пашиняна и применила спецсредства к демонстрантам, передает корреспондент РИА Новости.



Шествие оппозиции было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция выстроила оцепление, несколько стражей порядка вывели Пашиняна из толпы. Были применены спецсредства.



В воскресенье переговоры между Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном длились три минуты и закончились безрезультатно.



Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.



Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституции, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.