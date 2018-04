Публичная библиотека США опубликовала стих, оскорбляющий мусульманок

Публичная библиотека Аврора, которая находится в американском штате Иллинойс, подверглась жёсткой критике после того, как у её входа была выставлена доска объявлений со стихотворением, оскорбляющим мусульманских женщин.

«Хиджаб для меня значит «джихад», так что держите это д***** вне страны, которую я люблю», — говорится в стихотворении, которое написал профессор университета Льюис, Джордж Миллер.

В остальных строках также использовались фразы, выражающее ненавистное отношение к религии.

I firmly believe libraries should be a safe and free space for the exploration of challenging ideas, but putting up hate speech and calling it "art" is fuckin disgraceful, @AuroraPublicLib. pic.twitter.com/BRIOYxk6Wp