Публичная библиотека США опубликовала стих, оскорбляющий мусульманок

Публичная библиотека Аврора, которая находится в американском штате Иллинойс, подверглась жёсткой критике после того, как у её входа была выставлена доска объявлений со стихотворением, оскорбляющим мусульманских женщин.

«Хиджаб для меня значит «джихад», так что держите это д***** вне страны, которую я люблю», — говорится в стихотворении, которое написал профессор университета Льюис, Джордж Миллер.

В остальных строках также использовались фразы, выражающее ненавистное отношение к религии.

I firmly believe libraries should be a safe and free space for the exploration of challenging ideas, but putting up hate speech and calling it "art" is fuckin disgraceful, @AuroraPublicLib. pic.twitter.com/BRIOYxk6Wp — The Hangriest Librarian (@HalpernAlex) April 21, 2018

После того, как фото доски появилось в социальных сетях, множество людей выразили недовольство подобными действиями.

«Неужели это правда выставили», — написал один из пользователей Twitter под фотографией стиха.

Как сообщается, публичная библиотека решила убрать доску после негативных комментариев со стороны сотни пользователей Facebook и Twitter.

«Мы рады, что люди об этом говорят», — говорится в сообщении на официальной странице библиотеки в Facebook.

Позже библиотека заявила, что доску со стихом уберут со входа в библиотеку в течение дня.