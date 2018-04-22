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Публичная библиотека США опубликовала стих, оскорбляющий мусульманок

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
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Публичная библиотека Аврора, которая находится в американском штате Иллинойс, подверглась жёсткой критике после того, как у её входа была выставлена доска объявлений со стихотворением, оскорбляющим мусульманских женщин.

«Хиджаб для меня значит «джихад», так что держите это д***** вне страны, которую я люблю», — говорится в стихотворении, которое написал профессор университета Льюис, Джордж Миллер.

В остальных строках также использовались фразы, выражающее ненавистное отношение к религии.

После того, как фото доски появилось в социальных сетях, множество людей выразили недовольство подобными действиями.

«Неужели это правда выставили», — написал один из пользователей Twitter под фотографией стиха.

Как сообщается, публичная библиотека решила убрать доску после негативных комментариев со стороны сотни пользователей Facebook и Twitter.

«Мы рады, что люди об этом говорят», — говорится в сообщении на официальной странице библиотеки в Facebook.

Позже библиотека заявила, что доску со стихом уберут со входа в библиотеку в течение дня.

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