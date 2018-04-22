Саудовская полиция сбила игрушечный дрон рядом с дворцом короля

Полиция Саудовской Аравии сбила игрушечный дрон, который был замечен в небе над районом аль-Хузама в Эр-Рияде, где находится королевский дворец, сообщило в субботу Саудовское агентство новостей SPA.

Пресс-секретарь полиции Эр-Рияда сообщил, что военные сбили дрон, совершавший полет над кварталом Аль-Хузами.

В то же время официальные лица в Эр-Рияде сообщают, что короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдульазиза на момент инцидента не было во дворце.

Ганим ад-Дусари, представитель саудовской оппозиции, проживающий за рубежом, опубликовал в Twitter видео, на котором виден королевский дворец и слышна стрельба.

Как написал в Twitter саудовский писатель Адван аль-Ахмери, сообщения о стрельбе являются ложными.

«Сбит дрон, приближавшийся к королевскому дворцу, но сообщения о стрельбе в квартале Аль-Хузами не соответствуют действительности», — написал аль-Ахмери.

По некоторым предположениям стрельба началась в ходе попытки дворцового переворота, но позже эти заявления были опровергнуты.



По информации агентства, в настоящее время полиция проводит расследование, каким образом радиоуправляемый дрон появился над королевским дворцом.