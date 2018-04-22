Число погибших при взрыве в Кабуле выросло до 48

Число погибших в результате взрыва около центра для регистрации избирателей в столице Афганистана выросло до 48, 112 человек получили ранения, сообщает в воскресенье телеканал TOLOnews со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения Вахида Маджрука.



Ранее сообщалось о 12 погибших и 57 пострадавших.



Инцидент произошел на западе Кабула в воскресенье утром по местному времени. На месте работают медики и полицейские. Как сообщил представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По данным властей, взрыв произошел рядом с центром для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность.



Террористическая организация ДАЕШ взяла на себя ответственность за случившееся.



Это не первый инцидент, произошедший в стране в связи с предстоящими выборами. В среду боевики «Талибана» похитили трех сотрудников избирательной комиссии Афганистана из центра регистрации избирателей в провинции Гур.



Президент Афганистана Ашраф Гани выразил соболезнования погибшим в результате взрыва и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он заявил, что дал распоряжение соответствующим службам «предоставить поддержку и помощь тем, кого затронул» этот теракт.



Совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля. После открытия регистрации избирателей президент Афганистана предложил «Талибану» вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы ответили на предложение отказом.