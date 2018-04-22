3 человека погибли в результате стрельбы в кафе в США

Неизвестный устроил стрельбу у кафе сети Waffle House недалеко от американского города Нэшвилл (штат Теннесси), три человека погибли, четверо получили ранения, сообщила городская полиция.

«Три человека смертельно ранены, еще четверо пострадали в результате стрельбы около Waffle House… Вооруженный человек открыл стрельбу в 3.25 по местному времени (11.25 мск). Посетитель выбил у него оружие», — говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте полиции в Twitter.

По данным полиции, злоумышленник во время стрельбы был обнажен. Он покинул место происшествия, правоохранительные органы проводят его поиск.