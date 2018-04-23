Армянские военные присоединились к протестам в Ереване

Участники акции против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна возобновили с утра в понедельник шествия по улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Шествия проводят сразу несколько групп протестующих, одна из акций стартовала у Ереванского государственного университета. Демонстранты остались без главных лидеров. Еще в субботу были задержаны Армен Григорян и Давид Санасарян, а в воскресенье — депутаты Никол Пашинян, Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.
Позже в понедельник группа армянских военных неожиданно присоединилась к протестующим в Ереване сторонникам оппозиции. Присоединившиеся к протестующим отказываются комментировать свое присутствие, только объясняют, «что едины со своим народом».
Протесты в Армении не утихают: Группа военных присоединилась к митингующим на улицах Ереванаhttps://t.co/Cqs2Q8kFvb pic.twitter.com/2hLeF7VMFx— DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) April 23, 2018
Министерство обороны Армении, в свою очередь, резко осудило группу военных миротворческой бригады, которые примкнули к демонстрантам. Об этом говорится в заявлении ведомства.
«Такие действия грубо нарушают нейтралитет армии во внутригосударственных процессах», — говорится в заявлении Минобороны.
Акции против избрания возглавляющего страну с 2008 года Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. В рамках новой парламентской республики (с 9 апреля) премьер фактически возглавляет страну. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации и 17 апреля объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост председателя правительства.
В воскресенье очередное шествие оппозиции было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Перед этим состоялись переговоры между лидером оппозиции Пашиняном и Саргсяном, которые продлились три минуты и закончились безрезультатно.
Сотни демонстрантов, включая главных лидеров акций протеста, в субботу были задержаны полицией Армении в Ереванеhttps://t.co/Cqs2Q8kFvb pic.twitter.com/l4kZCAK7pv— DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) April 23, 2018