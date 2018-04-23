Армянские военные присоединились к протестам в Ереване

Участники акции против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна возобновили с утра в понедельник шествия по улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости.

Шествия проводят сразу несколько групп протестующих, одна из акций стартовала у Ереванского государственного университета. Демонстранты остались без главных лидеров. Еще в субботу были задержаны Армен Григорян и Давид Санасарян, а в воскресенье — депутаты Никол Пашинян, Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

Позже в понедельник группа армянских военных неожиданно присоединилась к протестующим в Ереване сторонникам оппозиции. Присоединившиеся к протестующим отказываются комментировать свое присутствие, только объясняют, «что едины со своим народом».

Протесты в Армении не утихают: Группа военных присоединилась к митингующим на улицах Ереванаhttps://t.co/Cqs2Q8kFvb pic.twitter.com/2hLeF7VMFx — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) April 23, 2018

Министерство обороны Армении, в свою очередь, резко осудило группу военных миротворческой бригады, которые примкнули к демонстрантам. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Такие действия грубо нарушают нейтралитет армии во внутригосударственных процессах», — говорится в заявлении Минобороны.

Акции против избрания возглавляющего страну с 2008 года Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. В рамках новой парламентской республики (с 9 апреля) премьер фактически возглавляет страну. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации и 17 апреля объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост председателя правительства.



В воскресенье очередное шествие оппозиции было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Перед этим состоялись переговоры между лидером оппозиции Пашиняном и Саргсяном, которые продлились три минуты и закончились безрезультатно.

Сотни демонстрантов, включая главных лидеров акций протеста, в субботу были задержаны полицией Армении в Ереванеhttps://t.co/Cqs2Q8kFvb pic.twitter.com/l4kZCAK7pv — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) April 23, 2018

Премьер-министр назвал действия оппозиционера шантажом и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ляжет на него. Полиция сообщила, что приступила к разгону митинга, а его организаторы во главе с Пашиняном были принудительно удалены с места проведения собрания. Пашинян и еще два депутата — Мирзоян и Микаелян — позднее были задержаны.Специальная следственная служба Армении ранее уточнила, что задержала 24 человека в рамках уголовного дела о массовых беспорядках, среди них трое депутатов — лидеров протеста.