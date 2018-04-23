Палестинец, раненый израильскими военными, скончался в секторе Газа

Израильские войска убили 2 палестинцев во время протестов в секторе Газа

В секторе Газа скончался палестинец, тяжело раненный 30 марта в ходе акции протеста у разделительного забора на границе с Израилем.

Представитель управления здравоохранения Газы Ашраф аль-Кедра сообщил Агентству Анадолу, что врачам не удалось спасти жизнь 18-летнего палестинца Саида Мухаммеда Вахбе.

«Сегодня в больнице сектора Газа скончался 18-летний палестинец, получивший ранения в столкновениях с израильской армией две недели назад», — заявил он. Таким образом, по его словам, число жертв столкновений с 30 марта увеличилось до 39 человек, более 5 тысяч человек ранены.

Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.

30 марта 1976 года Израиль оккупировал тысячи акров палестинских земель. С тех пор ежегодно в этот день палестинцы демонстрируют мировому сообществу свою сплоченность и солидарность, организуя акции неповиновения.

Пик протестов запланирован на 15 мая, когда палестинцы на следующий день после годовщины создания Израиля отмечают День «Накба» (катастрофа).