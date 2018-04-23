Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку, сообщила его пресс-служба.



«Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. (Лидер акции протеста — ред.) Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации, у ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны», — цитирует пресс-служба слова Саргсяна.



Он обратился с призывом ко всем гражданам, участникам акций протеста, офицерам, солдатам и однопартийцам.



«Уличное» движение выступает против моего пребывания на этой должности, я выполняю ваше требование. Мира, гармонии и логики нашей стране», — заявил Саргсян.



Акции против избрания Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента в 2008 и 2013 годах. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.