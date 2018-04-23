США потратили почти $1 миллиард на безопасность Украины с 2014 — посол

США выделили Украине почти 1 миллиард долларов на улучшение безопасности страны с 2014 года, заявила американский посол в Киеве Мари Йованович.



«С 2014 года США предоставили Украине почти миллиард долларов помощи на политику безопасности. Это включает оборудование… и мы часто сосредотачиваемся на этом… мы предоставляем много важного оборудования, включая радары, приборы ночного видения и так далее, которые спасают жизни украинцев», — заявила Йованович телеканалу «112 Украина».



По её словам, главной инвестицией, которые отмечают и украинские генералы, являются «учения, которые проводят не только американцы, но и другие союзники НАТО».



При этом посол не смогла ответить, когда США предоставит Киеву вооружение.

«Ничего нового не могу сказать. Очевидно, это не та информация, о которой мы публично говорим», — сказала Йованович.



Палата представителей США в марте приняла бюджет до 30 сентября 2018 года, когда заканчивается текущий финансовый год. По данным украинского посольства в Вашингтоне, в нем увеличены расходы на поддержку Украины. В частности, общий объем помощи Украине предусмотрен в объеме 620,7 миллиона долларов, включая 200 миллионов на военно-техническую помощь. Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал бюджет.



Ранее администрация США уже одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.