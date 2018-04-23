32 туриста из Китая погибли в ДТП с автобусом в Северной Корее

Официальный представитель МИД Китая Лу Кан подтвердил, что в результате ДТП с туристическим автобусом в КНДР погибли 32 гражданина Китая и четыре жителя Северной Кореи.

«Всего погибли 36 человек, из них 32 — граждане Китая, еще четыре — северокорейские жители. Двое пострадавших из КНР получили тяжелые травмы — ситуация сложилась крайне сложная, — отметил он. — Мы скорбим по погибшим китайским соотечественникам и гражданам КНДР, а также выражаем искренние соболезнования их родным и близким».





По словам дипломата, власти Китая поддерживают активные контакты с Пхеньяном для выяснения обстоятельств инцидента.

«Китайское правительство уделяет повышенное внимание вопросу обеспечения безопасности граждан своей страны за рубежом. Компетентные ведомства КНДР оказывают активное содействие Китаю в деятельности по ликвидации последствий [ДТП] и проведении соответствующего расследования», — резюмировал Лу Кан.

Ранее телеканал СGTN проинформировал, что при падении с моста туристического автобуса в КНДР погибли более 30 человек. МИД Китая сообщал, что в результате ДТП, которое произошло вечером 22 апреля в провинции Хвэнхэ-Пукто, погибли китайские туристы.