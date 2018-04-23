SDF подал заявку в Минюст США на открытие офиса в Вашингтоне

«Сирийские демократические силы» (SDF), костяк которых составляют боевики сирийского филиала террористической группы PKK — «Отрядов народной самообороны» (YPG), подали заявку в министерство юстиции США на открытие офиса в Вашингтоне. Об этом свидетельствуют недавно обнародованные документы.

Первоначальная заявка на регистрацию в соответствии с Актом о регистрации иностранных агентов Министерства юстиции была подана «Сирийским демократическим советом» (SDC), политическим крылом SDF, 31 января — чуть более недели после того, как Турция начала операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. За запросом последовала поправка, поданная 16 марта.

В заявках говорится, что «Миссия США по SDC» будет служить каналом между правительством США и «Сирийским демократическим советом» с целью ознакомления американских политиков с борьбой за демократию в Сирии и работой SDC по воплощению в жизнь децентрализованной, светской системы федерализма в Сирии».

Заявление о намерении построить децентрализованную федеральную систему в Сирии противоречит прежней риторике группы, которая ранее утверждала о поддержке унитарной Сирии.

США, которые оказывают военную и политическую поддержку SDF, заявили, что их поддержка группы соответствует цели «единой и демократической Сирии», несмотря на сообщения о том, что США планируют признать SDF в качестве дипломатического субъекта, который контролирует большие территории в восточной Сирии.

Министерство иностранных дел Турции заявило, что оно осведомлено о данной ситуации и планирует обсудить этот вопрос с госдепартаментом США.