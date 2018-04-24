«Большая семёрка» пригрозила России новыми санкциями из-за Украины

Страны «Большой семёрки» (G7) могут ввести новые санкции против России из-за ситуации в украинском Донбассе. Об этом говорится в обнародованном в понедельник совместном заявлении глав МИД этих государств и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которое распространил МИД Канады.

«Учитывая ответственность России за конфликт, мы призываем Россию незамедлительно стабилизировать ситуацию в сфере безопасности в Донбассе. Длительность экономических санкций, связанных с ситуацией в Донбассе, зависит от полного выполнения Россией Минских соглашений. Эти санкции могут быть отменены только в том случае, если РФ действительно выполнит свои обязательства. Но мы также готовы принять дополнительные ограничительные меры, если этого потребуют действия России», — отметили политики в итоговом коммюнике после завершения встречи глав МИД стран G7 в Торонто.

Они отметили, что «семёрка» полностью поддерживает Украину и выступает за ее территориальную целостность «в пределах ее международно признанных границ». Также министры осудили ситуацию с правами человека в Крыму.

Тем временем, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «русофобская подоплека очевидна» в работе G7.

Встреча глав внешнеполитических ведомств G7 проходила в канадском Торонто с 22 по 23 апреля. 23-24 апреля здесь проходят переговоры министров внутренних дел и безопасности. Канада в 2018 году председательствует в «семёрке», 8-9 июня она примет саммит G7.