Израиль ответит, если режим Асада использует С-300 против него — министр обороны

Израиль нанесет ответный удар, если режим Асада применит против его самолетов зенитно-ракетные системы, которые он может получить от России, заявил во вторник министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман в интервью местному интернет-ресурсу «Уай-нет».



Впервые комментируя публикации о возможности поставок в соседнюю страну современных комплексов ПВО С-300, он выразил уверенность в том, что РФ не заинтересована в трениях с Израилем, и заверил, что Израиль не ищет напряженности в отношениях с Россией.



«Нам важно, чтобы вооружения, которые Россия передает Сирии, не были бы использованы против нас. Если они будут задействованы против нас, мы будем действовать против них», — приводит издание слова министра.



«Если кто-то будет стрелять по нам, мы ответим, независимо от того, присутствуют ли там С-300, С-700 или что-то еще», — добавил Либерман.



Он напомнил, что в Сирии уже находятся системы С-300 и более совершенные С-400, состоящие на вооружении российской военной группировки. Министр сказал, что их присутствие не ограничивает операции ВВС Израиля в соседней стране, и дал высокую оценку координации, которая налажена с коллегами из РФ во избежание случайных столкновений или иных конфликтных ситуаций.



«Я думаю, что у русских нет причин искать трений с нами, а мы не ищем напряженности с ними», — подчеркнул он.