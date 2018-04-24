Раненый израильскими войсками 12-летний палестинец потерял ногу

Израильские войска убили 2 палестинцев во время протестов в секторе Газа

Палестинскому мальчику, который был ранен в результате обстрела израильскими военными в секторе Газа, ампутировали ногу.

Фотография 12-летнего Абдель Рахмана Навфала, кричащего от боли после того, как его расстреляли на границе Газы на прошлой неделе, широко распространялась палестинскими и арабскими пользователями социальных сетей.

Навфал был ранен 17 апреля в ходе стычек между израильскими силовиками и палестинскими митингующими рядом с аль-Бурейджом.

Позже его доставили в больницу на западном берегу реки Иордан, но медикам не удалось спасти его ногу.

«Мои друзья пошли бросать камни в (израильскую) армию возле лагеря аль-Бурейдж, я пошел с ними и начал бросать камни, — рассказывает мальчик, — вскоре после этого я почувствовал ранение».

Он добавил, что всегда мечтал стать врачом и по прежнему хочет воплотить эту мечту в жизнь.