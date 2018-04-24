Совет Европы продержится без денег Турции и России «до конца следующего года»

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд рассказал, сколько времени продержится Совет без денег Турции и России.



Отвечая на вопросы парламентариев, он отметил, что «можем справится до конца следующего года».

«По наступлении этого срока могу заверить вас, что я буду принимать меры. И я не останусь на своем месте, если не приму мер», — сказал Ягланд.

Осенью 2017 года в ответ на возобновление процедуры мониторинга обязательств и присуждения члену Гюленистской террористической группы (FETÖ) награды в области прав человека, Турция объявила о намерении перестать быть «основным донором» Совета Европы.

Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014–2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят.

На данный момент основными донорами являются Франция, Германия, Италия, РФ и Соединенное Королевство.