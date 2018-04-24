Террористы ДАЕШ перебираются в Центральную и Юго-Восточную Азию — министр обороны России

Террористы ДАЕШ после разгрома в Сирии и Ираке перебираются в Центральную и Юго-Восточную Азию, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.



«После разгрома так называемого «Исламского государства» (ДАЕШ) боевики из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы, в том числе в Центральную и Юго-Восточную Азию. Там создаются новые террористические ячейки», — сказал он во вторник в Пекине на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества.



«Ситуация осложняется ещё и тем, что террористы используют современные средства поражения, среди которых и ударные беспилотные летательные аппараты», — продолжил российские министры.



«Так, беспилотники, применяемые боевиками в Сирии, способны действовать на расстояния более 100 километров. Их создание невозможно без технического содействия развитых стран. Применение таких средств поражения в густонаселённых районах может иметь катастрофические последствия», — заявил Шойгу.