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Украинец продавал боеприпасы времен Второй мировой войны по $9,5 за штуку

РИА НОВОСТИ
КИЕВ
Опубликовано

Житель Хмельницкой области пытался продать боевые снаряды времен Второй мировой войны по 250 гривен (9,5 доллара США) за штуку, при покупке шести боеприпасов седьмой предлагал бесплатно в качестве бонуса, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции.

«Полицейские разоблачили 31-летнего жителя села Довгаловка Белогорского района при попытке сбыть 7 боевых снарядов времен Второй мировой войны. Один оценил в 250 гривен и искал покупателей. Семь снарядов продавал по цене шести — по 1,5 тысячи гривен. Седьмой шел как бонус», — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что в каждом снаряде было около 100 грамм взрывчатого вещества. Пиротехниками боеприпасы обезврежены на военном полигоне.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

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