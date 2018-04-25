Евреям посоветовали не носить кипу в Германии после очередной атаки

Президент Центрального совета евреев в Германии (ЦСЕГ) Йозеф Шустер посоветовал евреям не носить кипу в больших городах страны после того, как было совершено нападение на двух еврейских молодых людей в кипах в Берлине.

Шустер заявил, что для покрытия головы кипу можно заменить кепкой или другим головным убором.

После атаки, в которой подозревают 19-летнего сирийского беженца, усилилась озабоченность в отношении антисемитизма в Германии.

Три года назад Шустер посоветовал евреям не носить кипу в районах с преобладающим мусульманским населением, но он подчеркнул, что среди не мигрантов растет антисемитское настроение.

«Речь идет не только о антисемитизме – здесь же присутствуют расизм и ксенофобия. Здесь нужно (поставить) ясный стоп-знак», – сказал он.

В то же время, президент Европейской ассоциации евреев (EJA) раввин Марголин призвал Шустера взять свои слова обратно, отметив, что нельзя побуждать евреев или любую другую религиозную или этническую группу к отказу от своих религиозных атрибутов.

На прошлой неделе, 19-летний сириец напал на двух молодых людей в кипах в Берлине, крича слово «яхуди», что в переводе с арабского означает «еврей», и избивая одного из пострадавших ремнём.

Сообщается, что за последний год число инцидентов на почве антисемитизма в Берлине увеличилось на 60 процентов.