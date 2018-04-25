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Опубликовано видео израильских солдат, ликующих при расстреле палестинцев

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
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Видео, на кадрах которого три израильских солдата ликуют после того, как один из них попал выстрелом в палестинца, опубликованное во вторник израильской организацией по борьбе за права человека «Бтселем», вызвало бурю негодования среди пользователей социальных сетей.

Инцидент произошёл в прошлую пятницу, 13 апреля, когда в населённом пункте Мадама на юг от Наблуса начались стычки после того, как 30 палестинцев, чтобы попасть домой, попытались убрать блокпост, установленный израильской армией.

11 солдат прибыли на место происшествия и палестинцы стали бросать в них камни с расстояния около 50-80 метров. В ответ солдаты применили против протестующих светошумовые гранаты и резиновые пули, сообщает «Бтселем».

На видео видно, как солдаты обсуждают в кого и как выстрелить, ожидая пока протестующие подойдут ближе.

«Нам нужен один хороший выстрел и только. Это научит их не бросать камни», — сказал один из солдат.

После попадания в одного из палестинцев стрелявший солдат радостно подпрыгнул со словами «я попал в него, с**** сын».

«Одна настоящая пуля и все закончится», — добавил другой, на что солдат, который давал указания снайперу, ответил: «Мы не используем боевое оружие, оно нам не нужно».

Во время стычек семь палестинцев получили ранения от резиновых пуль, двое из которых были доставлен в больницу в Наблусе.

Число палестинцев, погибших с 30 марта по сегодняшний день, достигло 41, ещё около четырех тысяч человек получили ранения.

С 30 марта палестинцы проводят мирные акции на границе Израиля и сектора Газа, приуроченные к 42-й годовщине «Дня земли».

Организаторы рассчитывают привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе миллионов палестинцев, в разные годы изгнанных с территории современного Израиля, и их потомков, живущих на чужбине.

В ходе разгона акций палестинцев израильские военные применяют как резиновые, так и боевые пули, за что подверглись жёсткой критике со стороны правозащитных организаций.

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