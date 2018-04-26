Американцу удалось выжить после нападения акулы, медведя и гремучей змеи

20-летний житель США Дилан МакУильямс (Dylan McWilliams), который уже пережил схватку с медведем и укус гремучей змеи, выжил после нападения тигровой акулы.

Несчастный случай произошёл в прошлые выходные на Гавайях, когда МакУильямс плавал у острова Кауаи. Американцу удалось проплыть 30 метров и выбраться на берег, несмотря на несколько глубоких укусов на ноге.

«Это было очень страшно. Я не знал, где именно находится акула, и я не знал, поплывёт ли она за мной снова», –– сказал МакУильямс изданию Honolulu Star Advertiser.





Мужчина рассказал, что любит путешествовать и много времени проводит в походах. В прошлом году на него напал медведь. Он схватил его за голову и оттащил на расстояние около 4 метров от того места, где он спал.

«Я схватил его за ухо и стал тыкать ему глаз. Тогда он ослабил хватку и оттолкнул меня», –– рассказал МакУильямс. После случая медведь был подвергнут эвтаназии.

Также около трёх лет назад Дилан был укушен гремучей змеей во время похода в штате Юта.

«Даже не знаю, я самый везучий или самый невезучий человек», –– признался американец. «Мои родители благодарны, что я еще жив».