В Газе прошли похороны 24-летнего журналиста, погибшего от ранений

Израильские войска убили 2 палестинцев во время протестов в секторе Газа

В Газе прошли символические похороны 24-летнего палестинского журналиста Ахмеда Эбу Хусейна, который скончался накануне от полученных ран в ходе акции «Великое возвращение» на границе с Израилем.

В похоронной процессии в лагере беженцев «Джебелия» на севере Газы приняли участие сотни палестинцев.

Символические похороны журналиста прошли и в городе Рамалла.

В церемонии приняли участие десятки журналистов-коллег Эбу Хусейна, скандировавших лозунги с осуждением действий Израиля.

Участники церемонии несли пустой гроб.

Глава Союза палестинских журналистов Насир Абубекир выразил уверенность в том, что убийство Эбу Хусейна носило заказной характер.

По его словам, власти Израиля пытаются запугать сотрудников палестинских СМИ, заставить их отказаться от освещения событий в регионе.

Эбу Хусейн стал вторым журналистом, убитым израильскими военными с 30 марта в ходе мирных акций протеста на границе Газы и Израиля.

Журналист Ахмед Эбу Хусейн был тяжело ранен израильскими солдатами 13 апреля, когда пытался освещать акцию протеста «Великое возвращение».

Общее число палестинцев, убитых израильскими военными с 30 марта, достигло 42.

Израиль 30 марта 1976 года оккупировал тысячи акров палестинских земель. С тех пор ежегодно в этот день палестинцы демонстрируют мировому сообществу свою сплоченность и солидарность, организуя акции неповиновения.