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Демонстранты подошли к зданию администрации премьера Армении в Ереване

РИА НОВОСТИ
ЕРЕВАН
Опубликовано
Фото: ЕРА
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Колонна демонстрантов проходит мимо зданий администрации премьера Армении и парламента на проспекте Баграмяна в Ереване, не вступая в стычки с полицией, передает корреспондент РИА Новости.

Оба здания охраняют цепочки полицейских. Митингующие скандируют и гудят в дудки.

Ранее митингующие во главе со своим лидером Николом Пашиняном прошли от моста Ламбада по проспекту Комитас.

Спикер армянского парламента Ара Баблоян сообщил в четверг, что вопрос избрания премьер-министра Армении будет обсуждаться 1 мая на специальном заседании парламента.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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