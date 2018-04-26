Демонстранты подошли к зданию администрации премьера Армении в Ереване

Колонна демонстрантов проходит мимо зданий администрации премьера Армении и парламента на проспекте Баграмяна в Ереване, не вступая в стычки с полицией, передает корреспондент РИА Новости.



Оба здания охраняют цепочки полицейских. Митингующие скандируют и гудят в дудки.

Ранее митингующие во главе со своим лидером Николом Пашиняном прошли от моста Ламбада по проспекту Комитас.

Колонна демонстрантов продолжает шествие в Ереване, в то время как вопрос избрания премьер-министра Армении будет обсуждаться 1 мая на специальном заседании парламентаhttps://t.co/R89YhR1eQs pic.twitter.com/0t8pp5Mb6d — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) April 26, 2018

Спикер армянского парламента Ара Баблоян сообщил в четверг, что вопрос избрания премьер-министра Армении будет обсуждаться 1 мая на специальном заседании парламента.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.