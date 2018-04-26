«Машина конца света» Путина может уничтожить американские прибрежные города

Новый подводный дрон российского производства «Статус-6» способен снести с лица земли все прибрежные города США радиоактивными цунами высотой до 100 метров, сообщает Business Insider.

Как сообщает издание, американские ядерные физики считают, что этот подводный дрон, который предположительно способен нести ядерную боеголовку в 50-100 мегатонн, может уничтожить все прибрежные города, вызвав радиоактивные цунами высотой 100 метров, и сделать их непригодными для жизни на протяжении столетия.

В своем комментарии изданию Business Insider, физик и исследователь ядерного оружия Рекс Ричардсон (Rex Richardson) сказал: «Правильно размещённое около морского побережья ядерное оружие мощностью от 20 мегатонн до 50 мегатонн определённо может высвободить энергию, эквивалентную той, которая была у цунами 2011 года, а возможно, даже больше», имея в виду землетрясение в японском регионе Тохоку и последовавшее за ним цунами, которые унесли 15 тысяч жизней.

Ричардсон также заявил, что последствия подводного ядерного взрыва будут со временем только ухудшаться ввиду опасных радиоактивных осадков.

«Лос-Анджелес и Сан-Диего будут особенно уязвимы из-за частых морских ветров», — отметил он.

Однако не все эксперты сходятся в едином мнении.

Другой американский специалист по ядерной физике Грег Сприггс (Greg Spriggs) также считает, что 50-мегатонный взрыв «может вызвать цунами», однако это, по его словам, будет «глупая и напрасная трата совершенного ядерного оружия». Кроме того, эксперт сомневается в том, что даже самые мощные ядерные бомбы могут вызвать серьёзное цунами.

«По сравнению с природными цунами, энергия мощного ядерного заряда — это лишь капля в море, — подчеркнул он. — Поэтому любое цунами, вызванное ядерным взрывом, не может быть очень большим».

Он также добавил, что сомневается в том, что ядерная боеголовка, которую несёт беспилотник, сможет генерировать такую же энергию, как естественное цунами. Для сравнения, землетрясение в Тохоку и цунами в Японии в 2011 году выпустили около 9,3 миллионов мегатонн тротила, что в миллионы раз мощнее, чем бомба, сброшенная на Хиросиму в 1945 году.

В начале марта в своем ежегодном обращении Владимир Путин рассказал о целом спектре ядерных вооружений, которые разрабатывает Россия. В частности, российский лидер отметил автономный подводный аппарат, способный нести ядерное оружие.

Как сообщается, беспилотный подводный аппарат «Статус-6» имеет дальность 10,000 километров, что делает США и Европу досягаемой целью. В своей речи российский лидер заявил, что способность оперативного погружения и высокая скорость нового подводного дрона обеспечивают аппарату максимальную защиту от перехватов противника.

Также Путин рассказал о разработке ядерной крылатой ракеты и новой гиперзвуковой ракеты, не имеющих аналогов во всём мире. Он добавил, что новая межконтинентальная гиперзвуковая ракета под названием «Авангард» сможет летать к цели со скоростью в 20 раз больше скорости звука и наносить удар «как метеорит, как огненный шар».

По его словам, разработка и создание нового ядерного оружия приведёт в дальнейшем к эффективному завершению попыток Запада противостоять развитию России.