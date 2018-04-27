В Бельгии воры украли золотой арт-объект стоимостью 2,2 миллиона евро

Арт-объект стоимостью 2,2 миллиона евро был украден из художественной галереи в бельгийском городе Кнокке.

В полиции сообщили, что воры вынесли скульптуру через окно галереи. Чтобы завладеть дорогостоящей 45-килограмовой скульптурой, сделанной из 18-каратного золота, преступники пробили армированное стекло толщиной 5 сантиметров.

Кража заняла всего четыре минуты.

Один из свидетелей, живущий рядом с галереей, заснял конец кражи на камеру после того, как его разбудил сигнал тревоги.

Злоумышленникам удалось скрыться от полицейской погони на скорости 220 км/ч.

Арне Квинце, создавший арт-объект под названием «Золотой природный хаос» («Natural Golden Chaos»), признался, что чувствует себя опустошённым, поскольку воссоздать эту скульптуру невозможно.

Полиция работает над поиском дорогостоящего произведения искусства.

Арт-объект являлся частью выставки «Мой секретный сад» («My Secret Garden») в Бельгии. Коллекция была также представлена в США, Франции и Китае, сообщает Euronews.