Историческая встреча: лидер Северной Кореи прибыл в Южную Корею

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились во Дворце мира в деревне Пханмунджом к югу от демаркационной линии, разделяющей два государства.

Главы стран поприветствовали друг друга, пожав друг другу руки. Ким Чен Ын и Мун Чжэ приветствовали строй почетного караула.

«С этого момента начинается новая эра. Мы открываем новую страницу в истории мира», — написал Ким в гостевой книге Дворца мира.

В открытой для прессы части встречи, глава КНДР выразил надежду на то, что нынешние переговоры станут новым шансом для сотрудничества на полуострове.

В ходе третьего корейского саммита лидеры двух страны планируют обсудить вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.



Лидеры двух стран Корейского полуострова встретили друг друга улыбками. Ким Чен Ын спустился по каменным ступеням из павильона «Тхонильгак» на северной стороне и подошел к военно-демаркационной линии — символическому бетонному барьеру между бараками, где ранее заседали военные комиссии по перемирию в Корее.



Корейская война 1950-1953 годов завершилась подписанием соглашения о перемирии, а договора о мире пока так и нет. Пхамунджом уже 65 лет олицетворяет противостояние в Корее.



Ким Чен Ын подошел к линии раскола, где по другую сторону его ждал Мун Чжэ Ин. Они пожали друг другу руки, искренне улыбаясь и приветствуя друг друга. Затем лидер КНДР, одетый в черный костюм-френч, перешагнул через барьер на южную сторону. Дальше главы корейских государств отступили от протокола и вместе вновь переступили на северную сторону. Таким образом, президент Мун также побывал на северокорейской территории.



Вернувшись на южную сторону, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин сфотографировались с приветствовавшими их детьми — мальчиком и девочкой, которые поднесли лидерам цветы.



Главы государств проследовали по красной ковровой дорожке к площади, на которой состоялась приветственная церемония. Лидеры корейских государств прошли мимо почетного караула, облаченного в разноцветные костюмы времен старинной корейской династии Ли (Чосон) под традиционные звуки гонгов и медных труб.



Во времена этой династии Корея была единым государством более 500 лет до того, как в 1910 году не была покорена Японией.



Процессия завершилась приветствием Ким Чен Ына почетным военным караулом вооруженных сил Республики Корея. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин пожали руки прибывшим на саммит ключевым фигурам властей обеих сторон.



Во время процессии сопровождающая Ким Чен Ына его родная сестра и секретарь из ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон попыталась проследовать за братом и Мун Чжэ Ином по ковровой дорожке, которая была постелена только для лидеров. Но ее сразу же окликнули, и Ким Ё Чжон отошла в сторону.



После церемонии лидеры двух корейских государств прошли в «Дом мира» - павильон, построенный к 90-м годам прошлого века для переговоров. Саммит там проводится впервые.



Ким Чен Ын сфотографировался с Мун Чжэ Ином на фоне картины с изображением корейских гор и оставил запись в гостевой книге: «Теперь — новая история, на отправной точке истории эпохи мира, Ким Чен Ын, 27 апреля 2018 года».



То же самое он повторил в начале переговоров с Мун Чжэ Ином, выразив надежду на их успех. Мун Чжэ Ин со своей стороны согласился с этим и призвал достижением договоренностей «сделать хороший подарок» корейской нации и миролюбивым людям планеты.



В течение дня ожидается обсуждение в «Доме мира» вопросов мира и безопасности. После этого планируется, что лидеры двух Корей высадят сосну на память на военно-демаркационной линии, а затем состоится банкет.



Ким Чен Ын на встрече с Мун Чжэ Ином подтвердил, что, как и ожидалось, он привез с собой к столу знаменитую лапшу «пхеньянский нэнмён» из гречневой муки, и предложил президенту Южной Кореи ее отведать.



Со своей стороны Мун Чжэ Ин подобрал для Ким Чен Ына блюда, в том числе швейцарские картофельные лепешки, учитывая, что нынешний лидер КНДР в детстве учился в международной школе в Швейцарии.

Ким Чен Ын стал первым за 65 лет лидером КНДР, ступившим на землю Южной Кореи.

Это третья встреча глав Южной и Северной Кореи, после саммитов в 2000 и 2007 годах. Она предшествовала встрече Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, которая, как ожидается, состоится в следующем месяце или в начале июня.