Лидеры Южной и Северной Кореи намерны подписать мирный договор

Север и Юг Кореи намерены подписать мирный договор. Об этом говорится в подписанной в пятницу лидерами КНДР и Республики Корея Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином совместной декларации по итогам саммита.

«КНДР и Республика Корея объявляют конец перемирию, длящемуся с 1953 года, с тем, чтобы трансформировать его в мирный договор. С этой целью Северная Корея, Южная Корея и США будут продвигать проведение трехстороннего или четырехстороннего саммита с целью установления системы твердого мира», – говорится в документе.

КНДР И Южная Корея такеже обещают добиваться полной денуклеаризации корейского полуострова.

Юг и Север Кореи также в ближайшее время начнут переговоры во всех областях на разных уровнях, в том числе на высоком, говорится в совместной декларации по итогам саммита лидеров КНДР и Южной Кореи.



«Юг и Север решили созвать в кратчайшие сроки переговоры в каждой области, в том числе на высоком уровне, и принять активные меры для решения вопросов, по которым достигнута договоренность на саммите», — говорится в декларации переговоров на высшем уровне в Пханмуджоме.

Страны также договорились возобновить диалог по линии Красного Креста и обмены между разделенными семьями на Юге и Севере, говорится в декларации.

«Юг и Север решили прилагать усилия для скорейшего решения гуманитарных проблем, возникших в результате национального раскола, и созвать переговоры по линии Красного Креста и обсудить насущные вопросы, в том числе о разделенных семьях и встречах родственников», — говорится в декларации. В документе намечено, что первая встреча родственников, разобщенных в результате раскола, состоится 15 августа.



В этот день корейцы с 1945 года отмечают годовщину освобождения от японского господства.

«Юг и Север решили принять практические меры для превращения района северной разграничительной линии в Западном море (Желтом море) в зону мира, предотвращения случайных столкновений и обеспечения безопасности рыболовства», — также говорится в декларации саммита.