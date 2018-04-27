КАТЕГОРИИ  
МИР
КАТЕГОРИИ

Оппозиция требует отставки врио премьера Армении, иначе объявит бойкот выборам в парламент

РИА НОВОСТИ
ЕРЕВАН
Опубликовано
Фото: ЕРА

Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян потребовал от врио премьера Карена Карапетяна уйти в отставку, пригрозив в противном случае бойкотировать внеочередные парламентские выборы.

Отвечая на вопрос журналистов о шагах оппозиции в случае назначение внеочередных парламентских выборов без смены кабмина, Пашинян заявил, что оппозиция будет бойкотировать выборы.

«Это может выразиться и в блокировании зданий. В этом случае расширятся объекты блокирования, например, свыше 2 тысяч избирательных участков», — отметил Пашинян.

При этом Пашинян заявил, что в случае его избрания премьером оппозиция не будет бойкотировать парламентские выборы.

Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter
Ранее в Мире В индийском штате Андхра-Прадеш за последние 13 часов было зафиксировано...
DAILY SABAH РЕКОМЕНДУЕТ