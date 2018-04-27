Оппозиция требует отставки врио премьера Армении, иначе объявит бойкот выборам в парламент

Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян потребовал от врио премьера Карена Карапетяна уйти в отставку, пригрозив в противном случае бойкотировать внеочередные парламентские выборы.



Отвечая на вопрос журналистов о шагах оппозиции в случае назначение внеочередных парламентских выборов без смены кабмина, Пашинян заявил, что оппозиция будет бойкотировать выборы.



«Это может выразиться и в блокировании зданий. В этом случае расширятся объекты блокирования, например, свыше 2 тысяч избирательных участков», — отметил Пашинян.



При этом Пашинян заявил, что в случае его избрания премьером оппозиция не будет бойкотировать парламентские выборы.