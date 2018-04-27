Прошёл международный день памяти о чернобыльской катастрофе

Траурный митинг, посвященный памяти ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской АЭС, прошёл в нескольких странах, включая Россию, Украину и Беларусь.

Тысячи людей пришли почтить память погибших и пострадавших в результате катастрофы.



В четверг исполнилось 32 года с момента катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), которая по-прежнему нуждается в пристальном внимании со стороны украинских властей для обеспечения безопасности в зоне отчуждения, а также ликвидации последствий аварии.



Пострадавшие и последствия



Катастрофа на украинской Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В ликвидации последствий аварии приняли участие около 200 тысяч россиян.



По данным МЧС, в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению подверглись 14 субъектов РФ общей площадью около 60 тысяч квадратных километров, на территории которых проживали более 3 миллионов человек.

Почти 8,4 миллиона человек в России, Беларуси и Украине подверглись воздействию радиации. У 134 человек (технический персонал ЧАЭС и сотрудники пожарной охраны, занимавшиеся тушением пожара) была зафиксирована острая лучевая болезнь. Из них 28 человек умерли в первые месяцы после случившегося. Еще трое погибли в момент взрыва на четвертом энергоблоке.



С 1986 по 1990 год, к работам в зоне ЧАЭС (сооружение объекта «Укрытие», пуск энергоблоков 1, 2 и 3, дезактивации промышленной площадки ЧАЭС, захоронение радиоактивных материалов и оборудования объектов, эвакуация и переселение людей, а также другие мероприятия) были привлечены свыше 800 тысяч специалистов, рабочих, военнослужащих (600 тысяч) со всех республик Советского союза. В народе их назвали ликвидаторами. Из 800 тысяч ликвидаторов 600 тысяч были военнослужащими. Масштабы катастрофы могли стать неизмеримо большими, если бы не мужество и самоотверженные действия этих людей.



Вследствие аварии на ЧАЭС радиоактивному загрязнению также подверглись более 2 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий и около миллиона гектаров земель лесного фонда РФ.



Наиболее загрязненными территориями являются Брянская (загрязнено 12,1 тысячи квадратных километров территории), Калужская (4,9 тысячи квадратных километров), Тульская (11,6 тысячи квадратных километров) и Орловская области (8,9 тысячи квадратных километров).



Всего в России в настоящее время проживают более 1,7 миллиона человек, которые подверглись воздействию радиации в результате аварии. В их число входят 125 тысяч человек, принимавших в 1986–1990 годах участие в работах по ликвидации последствий катастрофы. Более 1,5 миллиона человек проживает на радиоактивно загрязненных территориях в 14 субъектах РФ.



Ранее министерство сообщало, что количество населенных пунктов РФ, загрязненных радиацией в результате аварии на ЧАЭС, уменьшилось с начала 1990-х годов практически в два раза. Реабилитационные мероприятия позволили вернуть в хозяйственный оборот практически половину лесного фонда и 30% земель, выведенных из него из-за повышенного содержания радионуклидов в почве.

26 апреля принято вспоминать также жертв многих других аварий, в ходе которых по вине неправильного поведения человека погибло немало людей.