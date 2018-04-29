В Газе скончался раненый израильскими военными подросток

Девять палестинцев погибли в стычках с израильскими войсками в Газе

В секторе Газа скончался 15-летний палестинец, тяжело раненный накануне в ходе акции «Великое возвращение», на границе с Израилем.

Представитель Управления здравоохранения Газы Эшреф аль-Кудра сообщил, что 15-летний Аззам Хилал Убейда, получивший ранение в голову в городе Хан Юнус на юге Газы, скончался, несмотря на усилия врачей.

Общее число палестинцев, убитых израильскими военными с 30 марта в ходе акций «Великое возвращение», достигло 46, более шести тысяч ранены.

В числе погибших — двое журналистов, четверо палестинцев младше 18 лет. Из общего числа пострадавших палестинцев 1677 получили огнестрельное ранение.

С 30 марта палестинцы проводят мирные акции на границе Израиля и сектора Газа. Акции приурочены к 42-й годовщине «Дня земли». В ходе разгона акций палестинцев израильские военные применяют боевые пули.

Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.

Израиль 30 марта 1976 года оккупировал тысячи акров палестинских земель. С тех пор ежегодно в этот день палестинцы демонстрируют мировому сообществу свою сплоченность и солидарность, организуя акции неповиновения.

Протесты, которые пока ограничены сектором Газа и не распространяются на Западный берег реки Иордан, призваны привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля. Беженцы, численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение в свои дома, брошенные в пределах Израиля.