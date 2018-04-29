Путин подтвердил готовность России содействовать налаживанию контактов между РК и КНДР

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином подтвердил готовность РФ и далее содействовать налаживанию взаимодействия между Республикой Корея и КНДР, сообщила пресс-служба Кремля.



«Подтверждена готовность России и далее содействовать налаживанию практического взаимодействия между Республикой Корея и КНДР, в частности — за счет реализации крупных трехсторонних инфраструктурных и энергетических проектов», — говорится в сообщении.



Отмечается, что Путин подчеркнул важность продолжения усилий всех вовлеченных сторон по политико-дипломатическому решению проблем Корейского полуострова, в том числе с учетом ориентиров, содержащихся в российско-китайской «дорожной карте» урегулирования.



«Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях. Согласован график контактов на высшем уровне», — добавили в пресс-службе.

Ранее Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подробно проинформировал президента России Владимира Путина в ходе телефонного разговора об итогах своей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщила пресс-служба Кремля.



«Президент Республики Корея подробно проинформировал об итогах своей встречи в Пханмунчжоме с лидером КНДР Ким Чен Ыном», — говорится в сообщении.



Как отмечается, в ходе обмена мнениями обе стороны позитивно оценили достигнутые на этой встрече договоренности. Особо выделено зафиксированное в Пханмунчжомской декларации намерение обеспечить безъядерный статус Корейского полуострова путем его полной денуклеаризации.



Была высказана уверенность, что согласованные меры по развитию межкорейского сотрудничества будут также способствовать продвижению региона к миру и стабильности, уточняется в сообщении.