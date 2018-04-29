Турецкие тюльпаны украсили парк в Швейцарии

Около 30 тысяч турецких тюльпанов разных видов и цветов были высажены в городе Морж в Швейцарии в рамках ежегодного фестиваля, который проводится в Парке Независимости на берегу Женевского озера.

Двухдневный фестиваль турецких тюльпанов является частью ежегодного фестиваля тюльпанов в Морже длинной в месяц.

«Мы девятый раз организовываем такой фестиваль в этом парке. Стамбул отправил около 30 тысяч тюльпанов для этого мероприятия муниципалитету города Морж», — сказал организатор Эртан Озбатур.

В рамках фестиваля у посетителей также есть возможность послушать турецкую музыку и попробовать различные турецкие блюда.

На протяжении многих лет жители Моржа приветствуют приход весны, организовывая фестиваль тюльпанов, которые присылают со всего мира. Турция принимает в нём участие с 2010 года.