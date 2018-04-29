Ядерный полигон КНДР могут закрыть до встречи Ким Чен Ына с Трампом

Закрытие ядерного полигона Пхунгери в КНДР может пройти до саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство Киодо со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента Южной Кореи.



Ранее пресс-секретарь южнокорейского главы заявил, что Ким Чен Ын в ходе состоявшегося в пятницу саммита сообщил о намерении закрыть в мае ядерный полигон Пхунгери и обеспечить прозрачность процесса, пригласив для этого в КНДР международных специалистов в области безопасности и журналистов.

«КНДР проведет закрытие ядерного объекта в мае. С целью обеспечения прозрачности для международного сообщества мы намерены пригласить экспертов и журналистов в КНДР», — процитировал представитель администрации южнокорейского президента Юн Ён Чхан слова лидера КНДР.

Пресс-секретарь президента Республики Корея Мун Чжэ Ина дословно процитировал слова Ким Чен Ына: «Несмотря на мое противостояние с США, люди увидят, что я не тот человек, который может нанести ядерные удары по Южной Корее, Тихоокеанскому региону или Америке».

По словам Юн Ён Чхана, лидер КНДР также заявил, что если Пхеньяну и Вашингтону удастся выстроить доверительные отношения, Северная Корея сможет отказаться от ядерного оружия и сфокусироваться на экономическом развитии, улучшив тем самым жизнь своих граждан.

«Ким сказал, что не позволит повториться трагедии Корейской войны и призвал предпринять конкретные шаги для того, чтобы предотвратить случайное начало боевых действий», — добавил Юн Ён Чхан.



В пятницу, 27 апреля, состоялся первый за 10 лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.



В настоящее время ведется подготовка ко встрече президента США и лидера КНДР. Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном должна состояться через «три-четыре недели».