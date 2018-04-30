В Израиле готовится перенос посольства США в Иерусалим

Израильская полиция принимает повышенные меры безопасности перед переносом посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, запланированным на 14 мая.

Как сообщил пресс-секретарь израильской полиции Микки Розенфельд, силы безопасности двух стран проводят консультации.

В то же время израильское радио сообщает, что полиция проверила на месте меры по обеспечению безопасности, принятые в преддверии переноса посольства в Иерусалим.

В связи с тем, что работы по строительству нового здания американского посольства в Израиле продолжаются, штаб дипмиссии временно будет располагаться на территории генерального консульства США в Иерусалиме.

Ранее израильские СМИ написали, что дочь президента США Иванка Трамп и его зять Джаред Кушнер также примут участие в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме.

Трамп ранее отметил, что может лично принять участие в церемонии, но эти сообщения пока не получили подтверждения.

Решение вызвало большой резонанс на региональном и международном уровне.

Израильская оккупация Иерусалима, продолжающаяся уже полвека, после решения президента Дональда Трампа объявить город столицей Израиля вступила в новую фазу.

Израиль оккупировал Восточный Иерусалим пятого июня 1967 года. В 1980 году Кнессет принял законопроект, в соответствии с которым Израиль в одностороннем порядке объявил Иерусалим своей единой и неделимой столицей. В ответ на это СБ ООН принял резолюцию за № 478, в которой осудил израильскую аннексию Восточного Иерусалима.

Международное сообщество считает, что Восточный Иерусалим находится под израильской оккупацией. Кроме того, ни одно государство не признает Иерусалим столицей Израиля. Посольства всех стран, признавших Израиль, находятся в Тель-Авиве. После того, как Дональд Трамп выполнил обещание, данное им в ходе предвыборной кампании, США стали первой страной, признавшей Иерусалим столицей Израиля.