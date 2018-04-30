Дискриминация, нетерпимость к мусульманам на спаде, но общая ситуация вызывает беспокойство — OIC

В течение довольно долгого времени проявление исламофобии значительно усиливалось на Западе и такая тенденция продолжала укореняться впоследствии интенсивных кампаний и общественных дискурсов, распространяющих страх перед исламом, а также из-за значительного числа инцидентов, направленных против мусульман, мечетей, исламских центров, исламской одежды и священных символов.

Различные доклады и свидетельства показывают, что на Западе продолжают развиваться негативные настроения по отношению к исламу и мусульманам, что проявляется в недоверии к религии и её приверженцам.

Однако, как показывает отчёт центра мониторинга исламофобией Организации Исламского Сотрудничества (OIC), уровень исламофобии показывает спад в период с июля 2017 по апрель 2018 года. По данным центра, количество инцидентов в указанный период значительно меньше, чем в последние четыре месяца 2016-го или первые четыре месяца 2017-го.

В отчёте, который будет представлен в столице Бангладеша Дакке 5-6 мая, приведено несколько факторов, благодаря которым стал возможным спад уровня антиисламских настроений в США и Европе, несмотря на то, что общая ситуация всё ещё вызывает беспокойство.

Среди перечисленных факторов: провал расисткой политики в США и раскол в окружении Трампа, консенсус и одностороннее урегулирование «проблемы иммигрантов» в Европе, поражение правых политических партий на европейских выборах и растущая тенденция межконфессионального диалога в Европе и США.

В докладе также раскрывается тема проявлений исламофобии по всему миру и описывается общая тенденция страха перед исламом.

В заключении доклада указано, что несмотря на снижающиеся показатели, общее положение антиисламских настроений вызывает беспокойство, что требует серьёзных действий на международном и местном уровне.