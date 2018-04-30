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«Заключайте мир или заткнитесь»: Саудовский принц раскритиковал руководство Палестины

РИА НОВОСТИ
МОСКВА
Опубликовано
Фото: Reuters
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман раскритиковал руководство Палестины, в том числе президента Махмуда Аббаса, за отказ от возможностей для достижения мира, сообщает американское издание Axios со ссылкой на американские и израильские источники.

Как пишет издание, это заявление наследного принца прозвучало на закрытом заседании с главами еврейских организаций в Нью-Йорке 27 марта.

«За последние десятки лет палестинское руководство упустило одну за другой возможности и отвергло все мирные предложения, которые им делались. Пришло время для палестинцев принять предложения и согласиться сесть за стол переговоров или заткнуться и перестать жаловаться», — приводят источники слова монарха.

Мухаммад бен Салман также заявил, что для Саудовской Аравии приоритетом является не палестинский вопрос, а влияние Ирана в регионе.

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